رئيس مجلس الشورى الاسلامي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع المستوى، التقى مساء اليوم الاربعاء مع محمد باقر قاليباف".

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ظل إنجازات زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق كما ناقشا القضايا الإقليمية.

وأكدا رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني على وحدة الأراضي السورية ودعم الأمن والاستقرار فيهاـ كما شددا على ضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطياف السورية.

هذا وزار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية 11 سبتمر الماضي العراق في أول رحلة خارجية له، وخلال هذه الرحلة التي استمرت ثلاثة أيام، توجه إلى مدن بغداد وكربلاء والنجف والبصرة واقليم كردستان.

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