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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٨ ص

إسلامي: بناء محطة للطاقة النووية على جدول اعمالنا ولاتستطيع امريكا والدول الاوروبية منعنا

إسلامي: بناء محطة للطاقة النووية على جدول اعمالنا ولاتستطيع امريكا والدول الاوروبية منعنا

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "إن بناء محطة للطاقة النووية مدرج على جدول الأعمال، ووفقا للقوانين والأنظمة، فلا يوجد أي عائق أمام الجمهورية الإسلامية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "بناء محطة للطاقة النووية مدرج على جدول الأعمال. العديد من الدول لديها محطات للطاقة النووية، ووفقا للقوانين واللوائح، فإن بناء محطة للطاقة النووية أمر ممكن، إن الجمهورية الإسلامية لا تواجه أي عقبات في طريق تحقيق أهدافها، فالدول الأوروبية والأمريكية التي طالما عارضت إيران وأثارت المشاكل لم تتمكن من منعها من تحقيق ذلك.

وأضاف: "نفذنا مشاريع الطاقة النووية في الموعد المحدد".

وفيما يتعلق بالمناورات حول نطنز، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "المناورات كانت مناورة للدفاع الجوي، وقد أظهرت قواتنا المسلحة قدراتها على حماية سماء البلاد، وسيتم عقد مؤتمر للدفاع المدني في الأيام المقبلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1952996

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