ايران تخطط لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية بحلول عام 2041

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية خلال تفقده محطة "بوشهر 1" اليوم الاثنين: "أن هذه المحطات النووية هي محطات توليد طاقة نظيفة، وباعتبارها محطة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة، فقد تمكنت من توفير نحو 105 ملايين برميل من النفط خلال هذه الفترة من خلال منع انبعاث الملوثات" .

وأردف اسلامي قائلا : "هذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة للبيئة وصحة الإنسان، واليوم، تعد محطات الطاقة النووية إحدى الخطط التي يمكن أن توصل البلاد الى هدفها بالوصول الى نسبة صفر كربون في مجال الطاقة النظيفة بشكل أسرع ".

ولفت الى أن منظمة الطاقة الذرية تنبأت بمشروع بقدرة 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2041 في وثيقتها الاستراتيجية وفي قانون خطة التنمية، مضيفا انه ومع التنسيب وبدء أنشطة شركات البناء والتشغيل، بدأ تنفيذ الخطة وكل واحدة منها في مراحل مختلفة من التقدم.

وأوضح ان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بمتابعة تطوير الطاقة النووية بسرعة أكبر والتمكن من تحقيق الأهداف الكمية للبرنامج في الجدول الزمني المحدد، وأن تكون قادرة على تحقيق سقف 3000 ميغاواط للبرنامج الحكومي السابع.

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