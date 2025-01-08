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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٧ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية: الطرف الآخر لايريد استفادة ايران من فوائد الاتفاق النووي في عامه العاشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية: الطرف الآخر لايريد استفادة ايران من فوائد الاتفاق النووي في عامه العاشر

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي ان الأطراف الاخرى للإتفاق النووي لاتريد أن تستفيد إيران من فوائد هذا الاتفاق في السنة العاشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "سبب الجهود السياسية والعمليات النفسية الأخيرة للضغط على إيران هو أن الاتفاق النووي دخل عامه العاشر".

وأكد محمد اسلامي: "لقد أوفت إيران بجميع التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنهم لا يريدون أن تستفيد إيران من فوائد هذا الاتفاق في عامه العاشر".

وتابع: الغرب لا يريد تطور إيران في المجال النووي وكل أسباب قلقه بشأن برنامج ايران النووي، تعود الى هذه القضية".

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية في الختام ان إيران تعتبر لاعباً مهماً في قطاع الماء الثقيل".

/انتهى/

رمز الخبر 1952748

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