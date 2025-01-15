وزيرة الطرق الايرانية: سنوقع على اتفاقيات هامة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى طاجيكستان وروسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وزيرة الطرق الايرانية اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "خلال الرحلة إلى طاجيكستان سيتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجال الطرق والتنمية الحضرية. ويتمثل التفاهم الأول في تسهيل الاستثمار الطاجيكي في تشابهار بهدف تطوير المشاريع اللوجستية والمواقع ذات الصلة".

وأضافت: "نظرًا لطبيعة طاجيكستان غير الساحلية، فإن الوصول إلى المياه المفتوحة أمر حيوي بالنسبة للبلاد. أما التفاهم الثاني فيتعلق بتصدير الخدمات الهندسية الإيرانية في مجال الطرق والبناء إلى طاجيكستان".

وتابعت فرزانة صادق: "أحد المواضيع الرئيسية لزيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا هو متابعة تنفيذ اتفاقية استكمال الممر الشمالي - الجنوبي على طريق رشت - أستارا، التي تم توقيعها العام الماضي".

وصرحت وزيرة الطرق: "تم الانتهاء من خارطة الطريق لتطوير ممر النقل بين إيران وروسيا من خلال اجتماعات عديدة، ومن المقرر التوقيع عليها بين وزيري النقل في البلدين خلال هذه الزيارة".

وختمت بقولها: "ستشمل خريطة الطريق التعاون في مجالات السكك الحديدية والطرق والنقل البحري والموانئ لتطوير العلاقات في مجال النقل بين إيران وروسيا حتى عام 2025".

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