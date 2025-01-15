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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م

الرئيس الإيراني: سنتفاوض مع الولايات المتحدة عندما تفي بتعهداتها

الرئيس الإيراني: سنتفاوض مع الولايات المتحدة عندما تفي بتعهداتها

قال الرئيس الايراني على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بتعهداتها، وبعد ذلك يمكننا التفاوض".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء مع الصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتفاوض مع الولايات المتحدة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بتعهداتها، وبعد ذلك سنتفاوض معهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1952997

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