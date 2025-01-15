الرئيس الإيراني: سنتفاوض مع الولايات المتحدة عندما تفي بتعهداتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء مع الصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتفاوض مع الولايات المتحدة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بتعهداتها، وبعد ذلك سنتفاوض معهم".
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قال الرئيس الايراني على هامش اجتماع لمجلس الوزراء: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بتعهداتها، وبعد ذلك يمكننا التفاوض".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، في اجتماع لمجلس الوزراء مع الصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتفاوض مع الولايات المتحدة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تفي بتعهداتها، وبعد ذلك سنتفاوض معهم".
/انتهى/
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