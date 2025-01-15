الحكومة الايرانية: وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل مع روسيا مهمة بالنسبة لنا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدث باسم الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي: "تماشياً مع تنفيذ الخطة السابعة، تتم مراجعة اللوائح في اجتماعات الحكومة، كما يتم تحديد حصص الجهات المختلفة".

واضافت مهاجراني: "بحثنا في اجتماع الحكومة قضية تحويل البلد إلى حكومة ذكية وفق الخطة السابعة للاستفادة من الإمكانات المحلية والخبرات الأجنبية لتحقيق هذه الإمكانية".

وتابعت: "تم تقديم عدة تقارير في اجتماع الحكومة حول مكافحة تهريب الوقود، حيث انه تم تدمير بعض الشبكات التهريبية، وسنرى أشياء جيدة تحدث في هذه المعركة في الأيام المقبلة".

وأشار الى وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل مع روسيا المزمع توقيعها خلال زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة الى موسكو وقالت: "يتم تحديث وثيقة تعاوننا مع روسيا كل عشر سنوات، حيث بدأت العمل عليها في حكومة السيد روحاني وجرت المفاوضات حول هذه الوثيقة في عهد حكومة الشهيد رئيسي، وهي وثيقة مهمة وشاملة بالنسبة لنا.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: "يعد الممر الشمالي الجنوبي أيضًا أحد القضايا التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الوثيقة"، مضيفا: "الاتفاق بين إيران وروسيا يتوافق مع الأهداف العالمية والاتفاقيات العالمية المشتركة".

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