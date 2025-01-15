الاتفاقية الاسترايتيجية بين إيران وروسية هي بمثابة خارطة طريق للمستقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اعلن من خلال مقالة نشرت في موقع سبوتنيك الروسي أن الاتفاقية المشتركة الشاملة بين إيران وروسية، تشمل كافة أبعاد التعاون بين البلدين في كاقة المجالات.

وأضاف أن اتفاقية العشرين عاما بين إيران وروسية ليست فقط وثيقة سياسية بل هي خارطة طريق للمستقبل وتشمل جميع ابعاد التعاون الثنائية.

وتابع تشمل الاتفاقية الاسيتراتيجية الثنائية ثلاثة مجالات رئيسية الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والسياحة.

الجدير بالذكر أن المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني قالت على هامش اجتماع الحكومة اليوم حول توقيع الاتفاقية بين إيران وروسية أن هذه القضية تعود إلى قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن وأثناء عهد رئاسة السيد خاتمي، حيث يتم تمديد الوثيقة تلقائيا كل 10 سنوات في عهد السيد روحاني تم تحديث هذه المعاهدة في عهد الشهيد رئيسي، وتمت المفاوضات وسيتم التوقيع عليها في عهد الرئيس الحالي مسعود بزشكيان والتي تتماشى مع الأهداف العالمية.

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