"بزشكيان" يسافر إلى طاجيكستان وروسيا غدًا بهدف تعزيز العلاقات

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصف "حبيب الله عباسي"، المدير العام للعلاقات العامة بمكتب رئيس الجمهورية، زيارة الرئيس إلى طاجيكستان وروسيا بأنها تحول في العلاقات بين إيران وهذين البلدين. وأشار إلى أن السيد بزشكيان سيوقع خلال هذه الزيارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى عقد لقاءات مع ناشطين اقتصاديين وتجار من كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالجزء الأول من الزيارة إلى طاجيكستان، أوضح عباسي أن السيد بزشكيان سيلتقي بشكل منفصل في العاصمة "دوشنبه" مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء الطاجيكي، لبحث تعزيز التعاون الثنائي.

أما عن الجزء الثاني من الزيارة إلى روسيا، أشار عباسي إلى أن السيد بزشكيان سيزور روسيا حيث سيعقد لقاءات منفصلة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الروسي. كما سيشارك في اجتماع مع التجار والصناعيين الروس للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأكد عباسي أن توقيع اتفاقية شاملة للتعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا يمثل أبرز برنامج وإنجاز لهذه الزيارة.

وفي ختام تصريحه، أشار المدير العام للعلاقات العامة بمكتب رئيس الجمهورية إلى أن زيارة الرئيس الإيراني تأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية شاملة بين طهران وموسكو. وستبدأ هذه الجولة يوم غد الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تشمل طاجيكستان وروسيا.

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