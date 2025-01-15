ممثل وزير الخارجية الايراني يدعو الامم المتحدة للاهتمام الخاص بالوضع الحالي في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون سوريا، تحدث اليوم الأربعاء، في اتصال عبر الفيديو مع محمد رضا رؤوف شيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية في شؤون سوريا.

وتناول الجانبان في هذا الاتصال آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا، خاصة الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار والهدوء في البلاد، والاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني ضد سوريا واحتلال أجزاء أخرى منها بالإضافة إلى هضبة الجولان، وخطر تنامي الإرهاب والتطرف العنيف، وعواقبه الإقليمية، بالإضافة إلى وضع الأقليات واللاجئين السوريين.

وأشار الممثل الخاص لوزير الخارجية إلى استمرار الاعتداءات والاحتلال من قبل الكيان الصهيوني ضد سوريا، وكذلك الانتهاكات لحقوق الأقليات والعرقيات السورية من قبل بعض الجماعات المسلحة في هذا البلد، بالإضافة إلى وضع النازحين بسبب الأزمة الحالية، ودعا إلى اهتمام خاص من الأمم المتحدة بالوضع الراهن في هذا البلد.

وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية على ضرورة احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لسوريا، وضرورة امتناع جميع الأطراف الإقليمية والدولية عن التدخلات المدمرة وغير القانونية في شؤون هذا البلد، مشددًا على أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها.

كما قدم غير بيدرسون خلال هذه المحادثات تقريرًا عن جهود الأمم المتحدة للمساعدة في حل القضايا المختلفة المتعلقة بسوريا.