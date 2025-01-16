  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص

وزارة الخارجية: مزاعم تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران خيالات

وزارة الخارجية: مزاعم تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران خيالات

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم بشأن تواصل شخص مقرب من دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة. ووصف بقائي هذه المزاعم بأنها "قصة خيالية وإبداع إعلامي".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه و في تصريحات أدلى بها "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس ردًا على استفسارات الصحفيين، نفى مزاعم صحيفة أمريكية بشأن تواصل" إيلون ماسك" مع "أمير سعيد إيرواني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، ودوره المزعوم في الإفراج عن الصحفية الإيطالية "تشيتشيليا سالا".

وأكد بقائي أن هذه المزاعم "قصة مختلقة وخيالات إعلامية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد زعمت في وقت سابق أن لقاءً جرى بين إيلون ماسك وإيرواني في نيويورك، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم "سيد عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1953044

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات