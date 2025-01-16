وزارة الخارجية: مزاعم تواصل إيلون ماسك مع سفير إيران خيالات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه و في تصريحات أدلى بها "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس ردًا على استفسارات الصحفيين، نفى مزاعم صحيفة أمريكية بشأن تواصل" إيلون ماسك" مع "أمير سعيد إيرواني"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، ودوره المزعوم في الإفراج عن الصحفية الإيطالية "تشيتشيليا سالا".

وأكد بقائي أن هذه المزاعم "قصة مختلقة وخيالات إعلامية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد زعمت في وقت سابق أن لقاءً جرى بين إيلون ماسك وإيرواني في نيويورك، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم "سيد عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني.

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