بيان الجيش اليمني بشأن الهجوم على حاملة الطائرات الأمريكية في شمال البحر الأحمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم الجيش اليمني "يحيى سريع": "قمنا بعملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) والوحدات البحرية التابعة لها في شمال البحر الأحمر. وقد نُفذت العملية باستخدام القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة، بما في ذلك صواريخ مجنحة وطائرات دون طيار، وذلك أثناء محاولة الحاملة التعدي على اليمن."

ووفقًا لتقرير قناة "المسيرة"، أكد سريع أن "العملية حققت أهدافها بنجاح. وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها استهداف هذه الحاملة. نحن مستعدون لأي تصعيد من قبل أمريكا وإسرائيل، وسنستمر في أداء واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة."

وأضاف الجيش اليمني أن هجماته مستمرة لدعم سكان قطاع غزة، حيث تم استهداف سفن مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي المقابل، ردّ الكيان الصهيوني بقصف مواقع داخل اليمن، بما في ذلك أهداف في صنعاء. ومنذ بداية عام 2024، شنت واشنطن ولندن غارات جوية وهجمات صاروخية على مناطق متعددة في اليمن.

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