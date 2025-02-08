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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م

"ترومان" تغادر البحر الأحمر بعد توقف هجمات القوات اليمنية

"ترومان" تغادر البحر الأحمر بعد توقف هجمات القوات اليمنية

أكدت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية مغادرة حاملة طائرات أميركية البحر الأحمر، متوجهةً إلى أوروبا، بعد أسابيع على إعلان القوات المسلحة اليمنية أنّها ستتوقف عن مهاجمة السفن في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت البحرية الأميركية، في بيان، إنّ حاملة الطائرات "هاري أس ترومان"، والطائرات المقاتلة التي تحملها، وصلت إلى اليونان، بعد شهرين على العمليات القتالية في منطقة البحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تنتظر صناعة الشحن إشارات تفيد بأنّ حركة السفن في البحر الأحمر ستبدأ العودة إلى وضعها الطبيعي، بعد أكثر من عام على الاضطراب.

وعلى رغم أنّ مجموعة قليلة من السفن الأميركية والبريطانية أبحرت عبر الممر المائي، منذ أن أعلنت صنعاء توقف هجماتها، فإنّ أغلبية السفن تواصل الإبحار على بعد آلاف الأميال حول أفريقيا، بدلاً من ذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1954050

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