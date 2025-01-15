العمید سریع یعلن عن استهداف مواقع للاحتلال في يافا وأم الرشراش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد سريع إنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية نوعية هاجمت، عبر عددٍ من الطائرات المسيّرة، أهدافاً تابعة للاحتلال في منطقة يافا المحتلة.

وأضاف أنّ القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، استهدفت بصاروخٍ مجنّحٍ محطة الكهرباء التابعة للاحتلال في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكد أنّ العمليتين حققتا أهدافهما بنجاحٍ، مشيراً إلى أنّها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على المجازر بحقّ إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، وفي إطار الردّ على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وشدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ مزيداً من العمليات العسكرية ضد الاحتلال، لافتاً إلى القدرة على مهاجمة مزيد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية، خلال الفترة المقبلة.

وجدّد سريع التأكيد أنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها.

وصباح الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، في بيانٍ، أنّ الصاروخ وصل إلى هدفه، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له.

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