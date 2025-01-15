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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٩ م

وزير النفط الايراني يجري مباحثات مع الجانب الروسي لتطوير التعاون الثنائي

وزير النفط الايراني يجري مباحثات مع الجانب الروسي لتطوير التعاون الثنائي

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، أن الوزير "محسن باك نجاد"، سيجري خلال زيارته لموسكو، مفاوضات مع المسؤولين الروس حول التعاون في مجالات الطاقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة النفط الإيرانية، بأن وزير النفط الايراني الذي یرافق رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" في زيارته الحالية لروسيا، سيعقد مباحثات مع الجانب الروسي في موسكو، لتطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة، أن "باك نجاد"، يستعرض في هذه الزيارة مع مسؤولي روسيا، القضايا الهامة ذات الصلة بالنفط والغاز وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين إيران وروسيا.

وقد وصف وزير النفط قبيل المغادرة، العلاقات بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة، نظرا للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، من شانها ان تؤثر بشكل واسع على أسواق الطاقة العالمية؛ مؤكدا بان "هدفنا هو الافادة من هذه الفرص لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة".

رمز الخبر 1953031

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