وزير النفط: الاتفاق النفطي بين إيران وروسيا وصل إلى مراحله النهائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط محسن باك نجاد الذي سافر إلى موسكو مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "أجرينا مفاوضات مفصلة مع مسؤولين الروس في مجال الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد وصلت الاتفاقات بين الطرفين بشأن البنود إلى نقطة نهائية تقريبا، وسوف نمضي قدما في عملية توقيع مذكرة التفاهم النهائية.

وتوجه وفد إيراني برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان اليوم إلى موسكو لحضور حفل توقيع وثيقة التعاون الشامل بين إيران وروسيا.

ومن بين الأقسام المرتبطة بهذه الوثيقة الشاملة للتعاون قطاع الطاقة، وخاصة في صناعة النفط والغاز. ومع توقيع مذكرة التفاهم النهائية، سيزداد التعاون بين البلدين المنتجين للنفط والغاز، إيران وروسيا.

وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضوًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أنها تتمتع بحضور قوي في اجتماعات أوبك+ (الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تتوافق مع سياسات المنظمة) وقد قامت في كثير من الحالات بتعديل إنتاجها النفطي وصادراته تماشيا مع وعودها للمجموعة.

إيران وروسيا كلاهما عضوان في منظمة أوبك للغاز؛ منتدى الدول المصدرة للغاز، أو GECF باختصار، هي منظمة جديدة نسبيا أسستها إيران وروسيا وقطر وعدد من الدول المصدرة للغاز الأخرى في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008.

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