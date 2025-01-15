ايران وطاجيكستان توقعان 13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية "صمد حسن زاده"، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء : إن العلاقات بين الوفود التجارية ورجال الأعمال الإيرانيين والطاجيكيين يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين وتطوير الأنشطة الثقافية والسياحية.

وأضاف : إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب معالجة بعض الغموض والنقائص حتى يتمكن مستثمرونا من العمل في المجال الاقتصادي بسهولة وطمأنينة أكبر.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الإيرانية، المناطق التجارية الحرة الخمس في طاجيكستان، من الميزات المتوفرة في هذا البلد والتي ينبغي للتجار الإيرانيين الاستفادة منها، مؤكدا على ضرورة فرض تعريفة جمركية تفضيلية بين البلدين في بعض القطاعات الصناعية.

من جانبه، قال رئيس الجنة الاستثمارية الحكومة في طاجيكستان "سلطان جعفر زاده" : نحن على علم بقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومتها، كما نوه بان القطاعات الصناعية في مجال البناء والحرف اليدوية والنسيج، فضلا عن قطاع النقل، في طاجيكستان، شهدت نموا كبيرا.

وأعرب هذا المسؤول التجاري الطاجيكي، عن استعداد بلاده لوضع صيغة لمذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية بين قطاعي الخاص الإيراني والطاجيكي، داعيا غرفة التجارة الإيرانية الى دعم وتحفيز الشركات الإيرانية لدخول الاسواق الطاجيكية.

وبدوره، أشار جعفر زادة إلى توقيع 13 وثيقة تعاون بين رجال الأعمال الإيرانيين والطاجيكيين خلال زيارة الوفد التجاري الإيراني إلى دوشنبه، قائلا : إن هذه الوثائق ستضفي حيوية جديدة على العلاقات بين البلدين وستؤدي إلى زيادة التبادلات بين الوفود الاقتصادية والثقافية والسياسية إلى طاجيكستان.