انفجار في قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني في النقب يسفر عن عدة إصابات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في عصر يوم الأربعاء، هز انفجار قاعدة عسكرية في صحراء النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى إصابة عدد من جنود جيش الكيان الصهيوني بجروح خطيرة.

وأشارت هذه الوسائل إلى أن الحادث وقع بعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بينما كان الجنود الإسرائيليون في تدريب داخل هذه القاعدة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن العبوة الناسفة انفجرت داخل فصل تدريبي للجنود الجدد في قاعدة النقب العسكرية، مما أسفر عن إصابة سبعة من هؤلاء الجنود.

وشاركت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة نقل الجنود المصابين إلى سيارات الإسعاف.

ونقلت بعض المصادر الإعلامية عن جيش الكيان الصهيوني أنه يجري التحقيق في الحادث.

وفي يوليو الماضي، أصيب 9 جنود من جيش الكيان الصهيوني إثر انفجار أسلحة وذخائر في قاعدة "تسيلم" العسكرية.

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