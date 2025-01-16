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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ م

فتى إيراني يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة في تونس

فتى إيراني يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة في تونس

استطاع الفتى الايراني، فراز شكيبا، احراز ذهبية تنس الطاولة الثالثة في منافسة تونس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في نهائي الفئة العمرية تحت 15 سنة من بطولة المنافس التونسي لتنس الطاولة، واجه فراز شكيبا الإيطالي فرانشيسكو وفاز بنتيجة 3-1 وفاز ببطولة هذه الفئة العمرية.

وفي وقت سابق، وصل شكيبا إلى المباراة النهائية في الدور نصف النهائي بفوزه على منافسه الفرنسي 3-2، الذي كان أحد المنافسين الجديين في هذه الفئة.

وكانت هذه ثالث ميدالية ذهبية لإيران في لعبة تنس الطاولة في البطولة التونسية للشباب. قبل ذلك، فازت إيران من خلال لاعبها بنيامين فرجي في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا ونيكان شيرفاني في الفئة العمرية أقل من 11 عامًا.

رمز الخبر 1953073

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