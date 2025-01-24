ايران تحرز ميدالية ذهبية في كأس "نيكولا بيتروف" للمصارعة في بلغاريا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وضمن منافسات البطولة التي انطلقت صباح الخميس في مدينة فارنا ببلغاريا، تمكن حجت رضائي من احراز الميدالية الذهبية في وزن 72 كغم فيما نال محمد ناقوسي الميدالية البرونزية في وزن 82 كغم.

ففي وزن 72 كغم فاز حجت رضائي في نزاله الاول على إيفو إيلييف من بلغاريا بنتيجة 8-0 ، ومن ثم تغلب على البلغاري ديميتار جورجييف 2-0 وبالضربة الفنية، وفي النزال الثالث، تغلب ايضا على البلغاري بيتر جورنياشكي بنتيجة 4-3، ليحصد الميدالية الذهبية.

وفي وزن 82 كغم خسر محمد ناقوسي أمام البلغاري أيك مناتساكيان في نزاله الاول بنتيجة 1-1، وفي نزاله الثاني خسر ايضا أمام البلغاري سفيتوسلاف مينكولوف بنتيجة 3-3، وفي النزال الثالث تغلب على البلغاري عزيز اتاناسوف بنتيجة 10-0 محرزا الميدالية البرونزية.

وفي منافسات اليوم، سيواجه ياسين يزدي وأبولفضل فتحي تازنجي منافسيهما في وزني 87 و130 كغم.

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