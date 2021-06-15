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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٥٦ ص

منتخب ايران للبومسي يحرز الوصافة في بطولة آسيا للرجال والسيدات 2021

منتخب ايران للبومسي يحرز الوصافة في بطولة آسيا للرجال والسيدات 2021

احزر المنتخب الوطني الايراني للبومسي مركز الوصافة بالنسخة السادسة من بطولة آسيا للبومسي للرجال والسيدات 2021 في لبنان باحرازه ميداليتين ذهبيتين و 7 فضيات وبرونزيتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجت كوريا الجنوبية بالبطولة بحصدها 13 ميدالية ذهبية وواحدة فضية فيما جاءت الفلبين في المركز الثالث باحرازها ميدالية فضية واحدة و 5 برونزيات.

وتم اختيار حميد نظري وآتوسا فرهمند بصفة اللاعب واللاعبة الاكثر مهارة وحسين علي نظري افضل مدرب وعبدالرضا بهاري افضل حكم في الدورة.

وتستضيف العاصمة اللبنانية البطولة الآسيوية في منافسات، البومسي (حركات استعراضية) والبارا تكواندو وكيروجي في الفترة من 14 الى 18 يونيو الجاري بمشاركة 88 رياضيا من 11 دولة في قاعة "نهاد نوفل" ببيروت.

وجاءت الميداليات التي احرزها المنتخب الوطني الايراني في البومسي كالتالي:

الذهبية:

الفئة العمرية 31 -40 عاما (جماعي رجال): علي سلماني - حمید نظري - حسین بهشتي

الفئة العمرية 31-40 عاما (زوجي مختلط): حمید نظري - آتوسا فرهمند

الفضية:

الفئة العمرية 18-30 عاما (فردي رجال): امیر رضا مهربان

الفئة العمرية 31-40 عاما (فردي رجال): علي سلماني

الفئة العمرية 18-30 عاما (فردي سيدات): مرجان سلحشوري

الفئة العمرية 31-40 عاما (فردي سيدات): آتوسا فرهمند

الفئة العمرية 18-30 عاما (جماعي رجال): علی سهرابي - رضا نظري - امیر رضا مهربان

الفئة العمرية 18-30 عاما (جماعي سيدات): فاطمة حسام - راضیة آقائي - مرجان سلحشوري

الفئة العمرية 18-30 عاما (زوجي مختلط): رضا نظري – راضیة آقائي

البرونزية:

الفئة العمرية 18-30 عاما (فردي رجال): محمد امین غماریان

الفئة العمرية 18-30 عاما (زوجي مختلط): محمد امین غماریان - فاطمة حسام

انتهى

رمز الخبر 1915333
https://ar.mehrnews.com/news/1915333/

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