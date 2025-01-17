الرئيس الايراني يغادر دوشنبه متوجها الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، دوشنبه عاصمة طاجيكستان، متوجهاً إلى موسكو عاصمة روسيا، بعد انتهاء زيارة رسمية استغرقت يومين.

وانتهت مساء الخميس زيارة الرئيس مسعود بزشكيان التي استمرت يومين إلى طاجيكستان حيث وصل تعميق العلاقات والتعاون بين طهران ودوشنبه إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات في 23 مجالاً، ولقاء كبار المسؤولين السياسيين في البلدين.

واتفقت الدولتان ايران وطاجيكستان على إزالة جميع العقبات القائمة أمام التفاعلات الاقتصادية، وشددت على أهمية الأعمال التجارية.

/انتهى/