بزشكيان: تعاون برلماني ايران وطاجيكستان يمكن ان يسهل قوانين التجارة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس لدى لقائه رئيس مجلس النواب الطاجيكي، ان ايران لا تضع اي قيود امام تطوير العلاقات مع طاجيكستان.

واعرب الرئيس بزشكيان عن امله بان يتم من خلال تعاون برلماني البلدين، تبسيط قوانين التجارة الاستثمارات بين البلدين وتذليل كافة العقبات التي تعترض التعامل الاقتصادي والتجاري.

ووصف بالاهمية العلاقات بين ايران وطاجيكستان معربا عن تمنياته بان يتم تطبيق الاتفاقات التي ابرمت اليوم بين البلدين باسرع ما يمكن وان نشهد مزيدا من تمتين العلاقات بينهما.

اما رئيس البرلمان الطاجيكستاني محمد طاهر ذاكر زاده فقد اكد استعداد بلاده لتوسيع العلاقات وقال ان طاجيكستان جاهزة للتعاون الواسع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات لا سيما التعاون البرلماني.

واكد ان الوثائق التي وقعت اليوم وهذه الزيارة، تشكل تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين.