بزشكيان: ايران مستعدة لرفع جميع عوائق الاستثمار بين ايران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان، الذي وصل إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان أمس، قال خلال مشاركته في مؤتمر تجاري استثماري وسياحي بين إيران وطاجيكستان: لدينا تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين، ولسنا من الشعوب التي ترى بعضها لأول مرة.

وأضاف: لدينا تاريخ طويل معاً؛ فعندما أرى شوارع هذا البلد، أشعر أنها مألوفة لي، ولدينا العديد من القواسم الثقافية المشتركة. يجب أن نكون لدينا هيكل مناسب لتعزيز علاقاتنا، وهذا الهيكل سيكون في إطار اللجنة المشتركة، وكلما كانت هناك أنشطة أكبر داخل هذا الهيكل، ستزداد العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية: لقد أجرينا العديد من المناقشات حول مسائل السياحة، ويجب أن نعمل على تحفيز رجال الأعمال من كلا البلدين للاستثمار. كما أنه من الضروري أن نتبادل ونتفاعل في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والنقل والمجالات الأخرى.

وقال بزشكيان: القوانين يمكن أن تساعد في نمو علاقاتنا، ويجب أن نعمل على تسهيلها لكي نتمكن من تحقيق تجارة ناجحة. بنفس السهولة التي يمكننا التحدث فيها دون مترجم، سنتمكن من دفع تعاملاتنا للأمام. نحن في حكومة إيران نسعى لزيادة القوانين واللوائح التجارية بين البلدين لتعزيز علاقاتنا وإزالة العوائق بيننا.

وأضاف: لا يوجد أي مانع أمام تعزيز العلاقات والتفاعل مع طاجيكستان، ونحن سنعمل على إزالة أي عوائق موجودة. يجب أن تشعروا أن إيران هي أرض أخرى تعيشون فيها، ونحن نشعر أن طاجيكستان هي أرض يمكننا العيش فيها دون أن نشعر بالغربة. في هذه الحالة، ستكون الفائدة للطرفين.

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره لطاجيكستان لتعاونها في المحافل الدولية، مؤكداً أننا سنظل متعاونين مع هذا البلد الصديق.

وقال بزشكيان: إذا تم فتح أسواق البلدين وتم إزالة القوانين المعيقة، سنتمكن من النجاح.