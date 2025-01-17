بزشكيان: الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا سيكون الأساس لتوسيع العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس بلادنا مسعود بزشكيان في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "قبل رحلتي، قمت بزيارة سماحة القائد واكد سماحة قائد على تعزيز العلاقات القائمة بيننا وبين البلد الشقيق والصديق روسيا إلى حد كبير.

وتابع: "لحسن الحظ فإن اتصالاتنا مع منطقتنا تتحسن يوما بعد يوم، والاتجاهات التجارية والثقافية والاقتصادية تتقدم بشكل أكثر ثباتا".

وقال الرئيس: "نعمل منذ سنوات على إعداد خطة استراتيجية شاملة، واليوم سيتم التوقيع على هذه الوثيقة، وقد تمكنا من تعميق اتصالاتنا في كافة مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والثقافة".

واضاف بزشكيان: "تم الاتفاق على معظم الاتفاقيات التي عقدناها معًا، وتم تلخيصها وإنجازها بين الوزراء والخبراء من الجانبين، وسيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع الذي نعقده معًا".

وفي جزء من كلمته، قال رئيس بلادنا: "إن محطة الطاقة النووية موجودة في الاتفاق وهي الآن تتقدم بشكل جيد. وسيتم التوقيع على الاتفاقيات في هذا الصدد وتنفيذها في اجتماع اليوم".

وذكر بزشكيان مجددا: "لقد حاولنا من خلال الاتفاقيات المشتركة القضاء على كل المشاكل المحتملة داخل البلاد"، وأضاف: "نحن نعتبر علاقتنا معكم حيوية وحساسة واستراتيجية، ونحن نقف بثبات على هذا الطريق".

وأشار رئيس بلادنا إلى أن وجهة نظر سماحة القائد للعلاقات الإيرانية الروسية هي وجهة نظر استراتيجية، وقال: "ما قلته هو توصيات سماحة القائد. اعتقادنا هو أن المنطقة يجب أن تحكمها حكومات إقليمية، لا داعي لأن يأتوا من الجانب الآخر من العالم ويحدثوا الفوضى في المنطقة وينفذوا سياساتهم الخاصة.

وأضاف بزشكيان: "هذه الروابط بين دول المنطقة ستؤدي بالتأكيد إلى إفشال خططهم".

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