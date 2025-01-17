بزشكيان: التعاون الروسي الايراني يحبط "العقوبات" الأمريكیة والغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء الروسي "ميشوستين"، خلال لقائه الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" اليوم الجمعة في موسكو : إن زيارتكم إلى روسيا ذات أهمية تاريخية، وتوقيع اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين البلدين، سيضع حجر الأساس لتعاون طويل الأمد بين البلدين.

وأشار إلى العلاقات بين روسيا وإيران، والتي تقوم على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض، منوها أن "الحكومة الروسية ستضمن التنفيذ الدقيق لجميع القرارات التي ستتخذها إيران والاتحاد الروسي على أعلى مستوى".

وتابع رئيس الوزراء الروسي : إن موسكو وطهران تتعاونان بنشاط في مجالات مختلفة بما في ذلك النقل والطاقة والتعليم.

وأشار إلى المشاريع المشتركة في مجال النقل، معتبرا بأن مشروع ممر الشمال - جنوب التجاري هو مثال واضح لهذا التعاون بين ايران وروسيا.

كما رحب ميشوستين بانضام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفة مراقب الى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مصرحا : إن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء الخمس في هذا الاتحاد، يشكل أفضل آلية للتجارة المتبادلة بين طهران وموسكو.

الى ذلك، قال الرئيس الايراني : إن تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيساهم في تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا.

وأضاف بزشكيان خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الروسي بموسكو اليوم : إن اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا سيفتح فصلا جديدا ومستداما في العلاقات الثنائية.

كما تطرق إلى القمة المقبلة للدول الخمس المطلة على بحر قزوين، وقال : آمل أن نتمكن على هامش هذا الاجتماع من متابعة مفاوضاتنا ومساعينا الهادفة الى توسيع العلاقات فيما بيننا.

ووصف رئيس الجمهورية، فرص التعاون بين إيران وروسيا بأنها عديدة، واردف : إن طهران وموسكو تستطيعان بناء تعاون واسع النطاق في مجالات الطرق والتعليم والتجارة وغيرها؛ مؤكدا أن هذا التعاون يمكن أن يحبط "العقوبات" الأمريكیة والغربية.

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