رئيس البرلمان اللبناني: لا أحد يقبل إقصاء حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع "العهد"، انه قال نبيه بري: "لم نكن راضين في السابق عن طرد أو إقصاء أي مجموعة، ولن نقبل بذلك الآن أيضًا".

وأضاف رئيس البرلمان اللبناني: "عندما يتم إعلان أسماء الوزراء، سنختار من يستحق ونرفض من لا يستحق".

يذكر أن البرلمان اللبناني انتخب يوم الخميس، 9 يناير ، "جوزيف عون"، قائد الجيش اللبناني، كالرئيس الرابع عشر للبنان، منهياً أكثر من عامين من شغور هذا المنصب.

تم انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية في الجولة الثانية من التصويت، بحصوله على 99 صوتًا مؤيدًا.

وتعد هذه المرة الخامسة في تاريخ لبنان التي يتولى فيها قائد جيش منصب رئاسة الجمهورية.

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