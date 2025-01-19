قوات القسام تنتشر في المناطق الجنوبية/الفلسطينيون يحتفلون بوقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر فلسطينية أعلنت أن قوات من كتائب القسام انتشرت في جنوب قطاع غزة.

كما احتفل الفلسطينيون مع بدء وقف إطلاق النار رسميا في هذا القطاع بانتهاء الهجمات الوحشية التي شنها النظام الإسرائيلي على مدى 470 يوما الماضية.

وأفاد التقرير أن أهالي قطاع غزة تجمعوا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى واحتفلوا ببدء وقف إطلاق النار.

وتبدأ عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بشكل أساسي بمعدل 600 شاحنة يومياً. وستشمل هذه المساعدات الغذاء ومعدات الإغاثة.

وستبدأ عملية تبادل الأسرى عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي. ستسلم الفصائل الفلسطينية ثلاثة أسرى صهاينة للصليب الأحمر الدولي مقابل إطلاق سراح 90 أسيراً فلسطينياً.

وبعد موافقة الصليب الأحمر الدولي، سيقوم الجانب الصهيوني بتسليم التسعين أسيرا فلسطينيا إلى هذه المنظمة. ومن المقرر أن يتم الإفراج عنهم من سجني "شيكما" في مدينة عسقلان، و"عوفر" قرب بيثينيا وسط الضفة الغربية.

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