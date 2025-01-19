القسام تكشف عن أسامي الأسرى الصهاينة المقرر الافراج عنهم

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنهم قرروا الإفراج اليوم عن الأسرى الإسرائيليين "رومي جونين" و"إميلي دماري" و"دورون شطنبر خير".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم إن "إسرائيل تسلّمت قائمة الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد"، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

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