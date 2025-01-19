العميد قاآني: وقف إطلاق النار في غزة هو أكبر هزيمة للكيان الصهيوني وذروة الاذلال له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في كلمة ألقاها اليوم الاحد خلال حفل تكريم الكوادر الطبية التي عالجت الجرحى اللبنانيين في حادث انفجار اجهزة البيجر: "هذا العمل العظيم الذي قمتم به هو مثال واضح على مدى تضحياتكم...يمكن تناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة ولديكم الكثير للقول من وجهة نظركم التخصصية".

وخاطب العميد إسماعيل قاآني الكوادر الطبية وقال: "الحب والإنسانية يتدفقان فيكم، حتى لو جاءكم العدو ستعاملوه بالإنسانية والمحبة".

وأضاف: "لقد وجدتم أنفسكم فجأة أمام مهمة كبيرة للغاية لم تكونوا مستعدين لها من قبل، لكن عمل بعض أحبائنا ليل نهار، وكان هذا بفضل "مقاومتكم للعمل" في غرفة العمل، وهو ما انعكس على كل فرد من أفراد طاقمنا الطبي".

وأوضح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "إن هذا التحرك الذي قمتم به كان في الواقع تمريناً حقيقياً، وأثبتم أنكم قادرون على التعامل مع الموقف في حال نشأت أزمة للبلاد أو للمسلمين في أماكن أخرى".

وقال العميد قاآني: "إن الروحانية والأخلاق والتعاطف التي كانت موجودة في أفعالكم لا توجد في أي مكان في العالم، والعالم كله يفتقد مثل هذه الأجواء... إن الجمهورية الإسلامية تدعم المقاومة بقوة، واليوم وفي كل مكان سيتم تسجيل هذا الحفل في التاريخ."

وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال العميد قاآني: "اليوم في الساعة الواحدة ظهرا سيتم الكشف عن أكبر هزيمة للكيان الصهيوني...لقد اضطر مجرموا الكيان الصهيوني المتعطشون للدماء وقتلة الأطفال، بعد 15 شهراً من الجرائم اللامحدودة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، إلى قبول وقف إطلاق النار وهذا هو ذروة إذلالهم".

وأكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: "هذا الاتفاق فرض على الكيان الصهيوني، وهذه المفاوضات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية هي نتائج نفس المفاوضات السابقة التي رفضتها إسرائيل، واندرجت كافة البنود التي طالب بها الإخوة الفلسطينيون في اتفاق وقف إطلاق النار الجديد".

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