ابو عبيدة: نوجه تحية إلى الإخوة في ايران على دعمهم الدائم والمستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق العسكري للجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، أبو عبيدة: نوجه تحية إلى الإخوة في إيران على دعمهم الدائم والمستمر وانخراطهم في هذه المعركة التاريخية.

وأضاف في اول كلمة له بعد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة الذي بدأ صباح اليوم: إن 471 يوماً مرت على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير بنعش الاحتلال الزائل بلا محالة، مؤكدا أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها شعبنا لن تذهب سدى.

وأضاف أبو عبيدة، أن، "شعبنا قدم من أجل أرضه وحريته ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهراً، ربح البيع يا شهداءنا ويا شعبنا المرابط، وهذه التضحيات لها ما بعدها ولن تضيع هدرا، وطاب سعيكم أيها المقاومون الصابرون في ظل الظروف المستحيلة القاهرة".

وأكد أن المقاومة والشعب في غزة قدموا نموذجا فريدا في قدرة أصحاب الأرض على الفعل المؤثر والصمود، وصنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم، "تحية لكم يا شعبنا في غزة يا تيجان الرؤوس، يا من نهضتم نهضة المعتصم لأجل القدس والأرض".

وأشار أبو عبيدة، إلى أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان، وأدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت الكيان على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته.

وقال إن معركة طوفان الأقصى أوصلت رسالة للعالم أن هذا الاحتلال كذبة كبيرة وستكون له آثار كبيرة على المنطقة. وأن "قاتلنا مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة ووجهنا ضربات قاتلة للعدو".

وشدد على أن "مجاهدينا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة، وكنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال، وبينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا".

واعتبر أن مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها لقوافل الشهداء وعلى رأسهم هنية والعاروري والسنوار. مؤكدا أن هذا العدو المجرم هو أس البلاء في هذه المنطقة وكل الجهود والخطط يجب أن تنصب على كيفية تحجيمه.

وقال إن كل محاولات دمج هذا الكيان في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة.

وتابع أبو عبيدة، فإنه "تتعاظم اليوم المسؤولية على أهلنا في الضفة وتحية خاصة لجنين شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود ونقدر وقوف أبطال الضفة وقفة عز وشرف رغم كل محاولات التصفية".

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا كان هدفا لنا منذ شهور طويلة بل ومنذ بدء العدوان

ووجه أبو عبيدة "كل التحية والإكبار لأبطال الضفة الغربية العزيزة الذين يقاتلون رغم محاولات التصفية، وندعوهم لتصعيد مواجهة الاحتلال والتوحد على ذلك ونبذ كل محاولات الفتنة وتجميل التعاون مع الاحتلال، وهذا أملنا في كل أبناء فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأعلن التزام القسام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل بنوده، "مع تأكيدنا أن كل ذلك مرهونٌ بالالتزام من قبل العدو".