نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر محمد جواد ظريف، صباح اليوم، إيران متوجهاً إلى سويسرا، بدعوة رسمية من المنتدى الاقتصادي العالمي، للمشاركة في الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025).

ومن المقرر خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى المشاركة في برامج القمة وحضور الموائد المستديرة المخطط لها حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، أن يتحدث الدكتور ظريف أيضًا مع المذيع فريد زكريا من شبكة "سي إن إن" في إحدى الجلسات الرئيسية للمنتدى.

وتنطلق اليوم 20 يناير أعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ويستمر خمسة أيام، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وبمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من دول حول العالم.

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