ظريف يلتقي الرئيس العراقي على هامش قمة دافوس في سويسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، استعرض الجانبان أطر التعاون بين إيران والعراق، وأكدا على ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والطاقة والبيئة.

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان مستقبل أفضل للشعوب. واعتبر أيضاً أن التنسيق وتكامل وجهات النظر على المستوى الدولي أمر ضروري لخلق الاستقرار والأمن.

وخلال هذا اللقاء، أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع التعاون المشترك، واعتبر الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للشعبين الصديقين والجارين من أهم الأولويات.

كما تبادل الجانبان في اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وبحثا سبل التفاعل البناء للحفاظ على الاستقرار والأمن.

وانطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ابتداءً من يوم الاثنين لمدة خمسة أيام، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي" وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء من القطاع الخاص من بلدان مختلفة حول العالم.

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