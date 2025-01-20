القوات البرية للجيش جاهزة لمواجهة الأعداء في أي وقت ومكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد سيروس أمان اللهي، قائد مقر المنطقة الشمالية الشرقية في القوات البرية، بشأن إجراء مناورات القوات البرية للجيش وفقا لموافقات وإعلانات القيادات العليا، سيتم إجراء مناورات أمنية وهجومية وعسكرية مشتركة في المنطقة العامة لشمال شرق البلاد".

وتابع: "هذه المناورات من ضمن الخطط التي نفذتها القوات البرية للجيش سابقاً، ووفقاً للأمر كان لا بد من تنفيذه في أقصر وقت ممكن، وهو ما تم ولله الحمد من خلال نقل القوات إلى أقرب نقطة من الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، بالتنسيق مع القوات الجوية للجيش.

وفي إشارة إلى الخطط الموضوعة لهذه المناورة، قال العميد أمان اللهي: "وفقًا للخطط الموضوعة، في الليلة الأولى من العملية، تمت مناقشة اختطاف الإرهابيين من قبل اللواء الخاص لقوة الرد السريع، كما تم تنفيذ عمليات الطيران الليلي في عمق أراضي العدو بالتعاون والدعم من وحدة القوات الجوية للجيش.

وأكد في سرده لأهداف المناورات أن الهدف من مثل هذه المناور ات هو تحقيق واستخلاص النتائج من المناقشات بشكل موضوعي وميداني وتقييم جودة التعليم الذي تتلقاه وحدات القوات البرية للجيش سواء في المراكز الأكاديمية أو المدارس. والهدف الآخر من هذه المناورات هو إيجاد التنسيق اللازم بين الوحدات المشاركة .

واشار العميد امان اللهي من الضروري أن تعلم جميع الجماعات الإرهابية والتكفيرية أن القوات البرية للجيش مستعدة للتحرك في وقت قصير وفي أي مكان في العالم".

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