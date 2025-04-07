أسبوع كارثي في رئاسة ترامب.. ماذا نعرف عن سياسة "الملك المجنون؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار موقع "vox" الأميركي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت متوقعة وصادمة في آن واحد؛ بمعنى أن ترامب كان واضحاً تماماً بشأن رغبته في فرض رسوم جمركية شاملة خلال حملته، وصادمة، لأنها طُبّقت بطريقة تبدو متطرفة وغير كفؤة حتى بمعايير ترامب السابقة.

أسوأ أزمة مقلقة منذ 2008

وأكد الموقع أن العالم يشهد حالاً من عدم الاستقرار التاريخي نتيجة لذلك، موضحاً أنَّ أحد مقاييس عدم اليقين الاقتصادي العالمي يظهر مستويات قلق أعلى من أي وقت مضى في القرن الحادي والعشرين، أسوأ من الأزمة المالية لعام 2008 وحتى بداية جائحة كوفيد-19 عام 2020.

وبيّن أن هذا المزيج، المتوقع والصادم في آن واحد، أصبح سمة مميزة لفريق ترامب مؤخراً، معتبراً أن هذا هو الأسبوع الذي شهدنا فيه الوجه الحقيقي لإدارة ترامب. ليس ما حدث هذا الأسبوع بالضرورة أسوأ مما سبقه، مع أن الرسوم الجمركية قد تكون كذلك، بل كشف الأسبوع عن النطاق الحقيقي لمشكلة ترامب وطبيعتها، حتى إن بعض مؤيديه بدأوا يُعربون عن قلقهم علنًا من أن الأمور قد ساءت.

"ملك مجنون"

بعبارة أخرى، أظهر الأسبوع الماضي، بما لا يدع مجالًا للشك، أن ترامب يتصرف كملك مجنون، وفقاً لـ"فوكس".

لقد أقدم ترامب على أفعال صادمة ومفاجئة منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير. هجومه السياسي الصارخ على الجامعات، وقراره بإرسال فنزويليين أبرياء إلى معسكرات العمل القسري السلفادورية، وحملته الغريبة لجعل كندا "الولاية رقم 51"، وجهوده غير القانونية لإغلاق وكالات فيدرالية بأكملها مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - كل هذا أوضح أننا نواجه نهجاً غير متوازن في الحكم، بحسب الموقع.

ولكن حتى بعد كل ذلك، اعتقد البعض أنه قد تكون هناك قيود. لم تُثر الجولات السابقة من الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا ذعر وول ستريت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت تُخفف أو تُلغى بعد التنفيذ. طمأن العديد من المحافظين الذين شعروا بالقلق من سياسات ترامب أنفسهم بأن فريقه للأمن القومي، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ينحدرون من الجناح الدولي الأكثر تقليدية في الحزب الجمهوري.

الآن، كشف الموقع أن هناك ذعراً حتى في هذه الأوساط، إذ تشعر بورصة وول ستريت بالرعب؛ فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المزيد من قيمته هذا الأسبوع من حيث القيمة المطلقة مقارنةً بما فقده خلال الأزمة المالية لعام 2008 بأكملها.

ويحذر أنصار الحزب الجمهوري مثل بن شابيرو وإريك إريكسون من عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة إذا استمر ترامب في مساره بشأن الرسوم الجمركية، ولم تعد فكرة أن "محترفي" الأمن القومي في الحزب الجمهوري قد يتحققون من أي من هذا ذات مصداقية: هذا الأسبوع، أُجبر والتز على الجلوس في اجتماع بالمكتب البيضاوي، حيث أدرج لومر قائمة بأعضاء فريقه الذين سيتم فصلهم. حتى السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) قال إن الرسوم الجمركية قد تكون "مريعة لأميركا".

وأضاف الموقع: "ليس المقصود مجرد السخرية من هؤلاء الناس أو قول: "لقد أخبرتكم بذلك". بل هو توضيح أن حتى أولئك الذين كانوا يتجاهلون ترامب بدأوا يرون ما يحدث".

وتابع: "ما يحدث هو: حكم ملك مجنون. لقد كثر تداول عبارة "ملك مجنون" في الأسابيع القليلة الماضية، لكنني أعتقد أنها تستحق تقديم تعريف أكثر دقة. الملك المجنون، في رأيي، ليس مجرد قائد يتخذ قرارات خاطئة. كما أنه ليس ملكًا حقيقيًا تولى منصبه بالوراثة بدلًا من انتخابات حرة ونزيهة، على سبيل المثال، بل هو من يتخذ قراراته بناءً على أسباب بعيدة عن الواقع، لا معنى لها إلا في عقولهم، وهو من يستطيع فعل ذلك دون قيود تُذكر - بفضل تركيز السلطة الخطير في السلطة التنفيذية، في حالتنا. وتظهر أحداث هذا الأسبوع بشكل قاطع أن الرئيس ينطبق عليه هذا التعريف".

وأوضح أنّ ترامب قرر تفجير الاقتصاد العالمي بسبب اعتقاده الراسخ منذ عقود، متحديًا إجماع الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية هي مفتاح الرخاء الأميركي. لا أحد، ولا حتى اهتمامه السابق بسوق الأسهم، يستطيع منعه من التصرف بناءً عليه. سياسة اقتصادية مجنونة.

منح ترامب سيطرة جزئية على بيروقراطية الأمن القومي لأعظم قوة عسكرية في العالم لمنظر مؤامرة غير مستقر بشكل واضح، والذي قيد نفسه ذات مرة خارج مقر تويتر. ثبت أن الأشخاص الذين كان من المفترض أن يقيدوا ترامب عاجزون، و(في حالة والتز) تعرضوا للإذلال التام. سياسة أمن قومي مجنونة.

أسند ترامب قرارات الصحة العامة إلى طفل غير مؤهل تبنى تقريبًا كل نظرية صحية لا أساس لها من الصحة، ثم سمح لهذا الرجل بتقليص صفوف بيروقراطية الصحة العامة لدينا في خضم أزمتين خطيرتين على الأقل في مجال الصحة العامة. لم يُثبت الأفراد المعتمدون تقليديًا في فريق ترامب الصحي، مثل مدير المعاهد الوطنية للصحة جاي باتاتشاريا، أي قيود على الإطلاق. سياسة الصحة العامة "الملك المجنون".

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ترامب فقد صوابه

وختم الموقع: "عندما أقول إن هذا هو "الأسبوع الذي فقد فيه ترامب صوابه"، لا أعني بذلك أنه الأسبوع الأول الذي رأينا فيه أن الأمور سيئة - أو حتى إننا واجهنا مشكلة الملك المجنون، بل أعني أن هذا هو الأسبوع الذي اتضح فيه النطاق الكامل لمشكلة الملك المجنون بشكل لا يمكن إنكاره، حتى إن بعض حلفاء ترامب من اليمين بدأوا يدركون ذلك".

وختم متسائلاً: "كيف ستتفاعل البلاد، وخصوصاً الأعضاء الرئيسيين في تحالف ترامب؟".

يذكر أن الآلاف تظاهروا في واشنطن ومدن أميركية أخرى، إضافة إلى انطلاق مسيرات في عدة عواصم أوروبية، احتجاجاً على سياسات الرئيس دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، اللذين يقودان جهود تقليص الميزانيات العامّة.

وأثار ترامب غضب الكثير من الأميركيين بسبب تقليص حجم الإدارات الحكومية وضغطه على الدول الصديقة بشأن شروط التجارة، ما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم. ووفقاً للمتظاهرين، فإن الحزب الديمقراطي، الذي يعاني من ضعف في الكونغرس، يقف عاجزاً عن مقاومة تحرّكات ترامب العدوانية.

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