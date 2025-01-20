اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأذربيجان سيعقد في طهران

وأفادت وكالة مهر لاللأنباء، انها ستستضيف طهران الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني.

وسيرأس الاجتماع وزيرة الطرق والتحضير المدني الإيرانية فرزانة صادق ونائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف.

وذكرت التقارير أن وفدا مكونا من 40 شخصا من أذربيجان سيحضر الاجتماع حيث سيتم مناقشة قضايا النقل والبنوك والاستثمار والطاقة والسياحة وغيرها من القضايا الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على وثيقة التعاون بين البلدين بعد اختتام الاجتماع في 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

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