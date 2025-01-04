وزيرة الطرق الايرانية تؤكد على تحقيق هدف عبور 10 ملايين طن من البضائع عبر الممر الشمالي الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت "فرزانة صادق" وزيرة الطرق والتنمية الحضرية و"رومان ستارافيت" وزير النقل في روسيا الاتحادية اليوم (السبت) اجتماعا مشتركا على شكل مؤتمر عبر الفيديو لمراجعة المذكرة تفاهم حول إنشاء خط سكة حديد رشت – أستارا وتطوير التعاون في مجال النقل عبر ممر الشمالي الجنوبي.

وفي بداية هذا اللقاء، أعربت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في بلادنا، أثناء تهنئتها للحكومة والشعب الروسي بالعام الجديد، عن أملها في أن يكون عاما مليء بالسلام والهدوء، فضلا عن تعميق العلاقات بين البلدين.

وأشارت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في بلادنا، في الوقت الذي أعربت فيه عن ارتياحها لعقد اجتماعات المراجعة الدورية لبناء خط سكة حديد رشت - أستارا، بحضور ممثلي البلدين، واقترح صياغة مذكرة تعاون مشترك وإعداد خارطة الطريق 2025 والتي ستكون متاحة للجانب الروسي اليوم على أن يتم التوقيع على القضيتين في نفس الوقت وفي موعد محدد.

وأشارت صادق إلى تطوير التعاون في مجال النقل بين البلدين في شكل المحور الشمالي الجنوبي وأكدت على ضرورة تحقيق هدف عبور 10 ملايين طن من البضائع عبر الممر الشمالي الجنوبي وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين في السنوات الماضية.

كما أكدت على تفعيل الفرع الشرقي للممر الشمالي الجنوبي وضرورة تنفيذ الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة ثلاثية للنقل والجمارك بين إيران وروسيا وأذربيجان، وضرورة تسهيل إصدار التأشيرات لسائقي الشاحنات الايرانية وتوسيع خطوط الركاب في بحر قزوين.

واعتبرت صادق إنجاز خارطة طريق النقل الشاملة بين البلدين إنجازا كبيرا، تعمل على تنفيذها وزارتا البلدين.

وفي استمرار لهذا الاجتماع، أعرب وزير النقل في الاتحاد الروسي، رومان ستارافيت، عن امتنانه لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية على عقد اجتماعات سابقة منتظمة ومثمرة، وموافقته على جميع الأمور التي تم الإعلان عنها في هذا الاجتماع.

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