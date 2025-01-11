وفد برلماني إيراني يزور العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أن شاهين جهانغيري وفاطمة جرارا، عضوا الجمعية البرلمانية الآسيوية، توجها إلى بغداد.

وتهدف هذه الرحلة إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في المنتدى الآسيوي الذي يستضيفه مجلس النواب العراقي.

وتعتبر مراجعة سبعة قرارات متخصصة في هذه اللجنة، وتشكيل لجنة فلسطين، ومراجعة بعض أحكام الوثائق الأساسية لهذا المنتدى من أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يستمر يومين.

ويشارك في هذا الاجتماع برلمانات إيران والعراق وأذربيجان وتركيا وروسيا وفلسطين وإندونيسيا والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وباكستان وكمبوديا وقبرص.

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