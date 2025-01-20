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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م

العميد أمير حيدري: مستعدون لمواجهة أي اعتداء أيا كان حجمه ومستواه

العميد أمير حيدري: مستعدون لمواجهة أي اعتداء أيا كان حجمه ومستواه

قال قائد القوات البرية للجيش: "إن القوات المسلحة للبلاد جاهزة بنسبة 100% لمواجهة أي تحركات إرهابية وغير إرهابية على أي نطاق ومستوى، وستقطع أيدي وأرجل المعتدين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد أمير كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الايراني ، على هامش مناورات القوات البرية للجيش في شمال شرقي البلاد: "تجري مناورات هجومية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب مع حجم كبير جدًا من القوات والأسلحة، حيث يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة بعيدة المدى والدقيقة والذكية والشبكية، ويتم تقييم قدراتها.

وأكد أمير حيدري على ضرورة مواجهة الإرهاب الإقليمي والعابر للحدود، وقال: "إن القوات المسلحة للبلاد، وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات البرية، مستعدة بنسبة 100٪ لمواجهة أي تحركات إرهابية وغير إرهابية على أي نطاق ومستوى، وستقطع أيدي وأرجل المعتدين".

رمز الخبر 1953279

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