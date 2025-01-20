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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ م

كمالوندي: الصناعة النووية قادرة على ايجاد القوة والردع على المستوى الدولي

كمالوندي: الصناعة النووية قادرة على ايجاد القوة والردع على المستوى الدولي

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية "بهروز كمالوندي" على، أن "الصناعة النووية قادرة على ايجاد القوة والردع على المستوى الدولي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال کمالوندي خلال اجتماع بمشاركة عدد من قادة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاثنين : إن الدولة التي لديها تاثير في شتى مجالات الصناعة النووية ليست بدولة عادية، ولهذا السبب فإن الأعداء لا يريدون للجمهورية الاسلامية أن تنعم بالاستقلال وتحوز على هذه الصناعة بامتياز.

واستدل هذا المسؤول، بتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية حول اسهام الطاقة النووية في تعاظم اقتدار البلاد، وقال : إن التقدم في مجال الصناعة النووية، باعتبارها تكنولوجيا مهمة ومتعددة التخصصات، يمهد الطريق للازدهار والرقي في سائر المجالات العلمية.

ومضى كمالوندي الى القول : هذه الصناعة لها تأثيرات عديدة على حياة الناس، بما في ذلك دورها في مجالات إنتاج الطاقة والكهرباء، والطب، والزراعة، وحماية البيئة، وغيرها.

رمز الخبر 1953286

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