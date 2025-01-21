ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين بالضفة

أفادت وكالة مهر نقلا عن وكالة "رويترز" أن ترامب وقع على مرسوم إلغاء العقوبات اليوم الثلاثاء.

وكان سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ قد أعلن أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

وأشار إلى أن "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم. وأثارت هذه الإجراءات آنذاك رد فعل حادا من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.

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