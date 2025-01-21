ابطحي: في عهد ترامب، الدبلوماسية التقليدية لن تنجح

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب حجت الإسلام والمسلمين "سيد محمد علي ابطحي" في رد على بدء الدورة الثانية لرئاسة ترامب في الولايات المتحدة على شبكة إكس:

"لقد بدأت رسميًا رئاسة دونالد ترامب. ترامب سلاح ذو حدين. يمكن أن يكون فرصة جيدة وأيضًا خطرًا. في عهد ترامب، نحتاج إلى التنسيق بين الميدان والمفاوضات والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى. نأمل أن تنخفض العقوبات لصالح الشعب الإيراني وأن تتمكن دبلوماسيتنا من تحويل هذه الفترة من تهديد إلى فرصة. في عهد ترامب، لن تنجح الدبلوماسية التقليدية."

وبحسب هذا التقرير، فقد أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى بعد أداء مراسم اليمين لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. قبل حوالي شهرين، فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بعد هزيمة الديمقراطيين، ومن اليوم سيبدأ رسميًا عمله في البيت الأبيض.

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