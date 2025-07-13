نتنیاهو وحده من يستطيع ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

وكالة مهر للأنباء: اعتبر بنيامين نتنياهو، زعيم العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

ويرتكب نتنياهو إبادة جماعية في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، وقد قتل حتى الآن نحو 60 ألف فلسطيني مضطهد من خلال القصف العنيف وحصار الغذاء والدواء، وما إلى ذلك، ويواصل هذا النهج الإجرامي.

إن مراجعة أداء ترامب في دعم الجريمة والقتل في العالم تُظهر بوضوح أن اسم ترامب والسلام لا يمكن أن يتعايشا مع أي منطق، إلا منطق مجرم حرب مثل نتنياهو، الذي تلطخت يداه بدماء مئات الآلاف من الناس.