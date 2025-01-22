جامعة شريف للتكنولوجيا تسعى إلى توسيع التعاون الدولي مع جامعة الفراهيدي بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالنظر إلى دور تطوير العلاقات الدولية في جذب رؤوس الأموال وتحسين التصنيف العالمي، تسعى جامعة شريف للتكنولوجيا إلى توسيع التعاون الدولي مع جامعة الفراهيدي بالعراق.

وفي وقت سابق من هذا العام، ومع زيارة رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا إلى العراق ولقاءه مع محسن المنداوي نائب رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس أمناء جامعة الفراهيدي في العراق، تم توقيع اتفاقية للتعاون بين الجامعتين.

وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين؛ وبما أن جامعة الفراهيدي الخاصة غير قادرة على منح درجات الدراسات العليا، فإن هذه الجامعة ستقدم في البداية بنيتها التحتية لجامعة شريف حتى تتمكن جامعة شريف من إطلاق برنامج الماجستير في الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة الفراهیدي في العراق.

وقد تم إرسال هذه الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الجامعة ومن ثم مجلس تطوير التعليم العالي، برسالة إلى الجانب العراقي، وكان من المفترض أن تبدأ عملية قبول الطلاب في هذه الجامعة في شهر فبراير من هذا العام، ولكن في الأشهر الأخيرة تم إلغاء هذه الاتفاقية. لقد تمت مناقشة الموضوع في وزارة العلوم العراقية وواجهت هذه الاتفاقية مشكلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقيم في العراق أسبوع العلم العراقي الايراني وجرت اجتماعات مشتركة لرؤساء الجامعات الإيرانية والعراقية، كما سافرت مجموعة من المسؤولين من وزارة العلوم والجامعات الإيرانية إلى العراق.

هدفت هذه الرحلة إلى تحقيق هدفين: التعريف بجامعة شريف لدى مسؤولي وزارة العلوم، وحل مشكلة الاتفاقية مع جامعة الفراهيدي بالعراق. وفي حال تنفيذ اتفاقيات ووعود وزير العلوم فإن عملية قبول الطلبة في هذين التخصصين وفق معايير شريف ومن ثم إرسال الأستاذ إلى العراق ستبدأ في شهر أكتوبر أو فبراير من العام المقبل.

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