منتخب إيران لكرة القدم الشاطئية يهزم بيلاروسيا في مباراة ودية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية، الذي يخوض معسكرا تدريبيا في بوشهر، مساء الثلاثاء، نظيره البيلاروسي في مباراته الودية الثالثة والأخيرة.

وفي هذه المباراة التي أقيمت على شاطئ قرية بوشهر السياحية، تغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية على المنتخب البيلاروسي بنتيجة 4-2.

سجل أهداف إيران كل من سعيد بيرامون وعباس رضائي وعلي ميرشكاري ومهدي شير محمدي، فيما سجل أهداف بيلاروسيا يوري وماكتين.

فاز منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في مباراته الأولى على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 2-1 مساء السبت، لكنه خسر أمام المنتخب بنتيجة 4-3 في المباراة الثانية التي أقيمت مساء الاثنين.

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