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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٩ م

تعاون إيراني عراقي في مجال توفير الامن على الحدود

تعاون إيراني عراقي في مجال توفير الامن على الحدود

بحث قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد "أحمد علي كودرزي" وقائد قوات الحدود العراقية الفريق "محمد عبد الوهاب سكر" يوم الإثنين، آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لقيادة قوات الحدود العراقية أن "قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي "محمد عبد الوهاب سكر"، التقى نظيره الإيراني اللواء الركن "أحمد علي كودرزي" والوفد المرافق له، في منفذ باشماغ العراقي - الإيراني في إطار الاجتماع الدوري بين الجانبين".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المشتركة بين حدود البلدين الجارين وآفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين، كما تم التباحث والتأكيد على تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية مسك الحدود ومنع التسلل والتهريب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين".

وتابع البيان، أن "قائد قوات الحدود الإيراني أشاد بالإجراءات والتحصينات الأمنية التي أجرتها قيادة قوات الحدود العراقية على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني والتي لم يسبق لها مثيل".

/انتهى/

رمز الخبر 1952438

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