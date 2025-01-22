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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

اندلاع حريق في خزان للغاز المسال جنوب طهران وسيطرة قوات الاطفاء على الحريق

اندلاع حريق في خزان للغاز المسال جنوب طهران وسيطرة قوات الاطفاء على الحريق

اندلع صباح اليوم الاربعاء حريق في خزان الغاز المسال في خزانات مدينة ري جنوب العاصمة طهران، ولكن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى حادثة الحريق في خزان ري للنفط، قال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع البترول الوطنية الإيرانية: "الحريق كان في أحد خزانات الغاز المسال في مدينة ري".

وقال ويس كرمي في حديث لوكالة مهر: "اشتعلت النيران في خزان واحد فقط، وتعمل جميع فرق الإطفاء في الري على إخماد الحريق".

قبل دقائق، قال أحد رجال الإطفاء المتواجدين في مكان الحريق لمراسل وكالة مهر: "اندلع هذا الحريق قبل نحو ساعة".

وأضاف: "تم الآن السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، ورجال الإطفاء متواجدون في مكان الحادث".

/انتهى/

رمز الخبر 1953364

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