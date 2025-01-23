لوس أنجلوس.. حرائق جديدة خارجة عن السيطرة والآلاف ضمن أوامر الإخلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صدرت أوامر الإخلاء لآلاف السكان، بينما كانت فرق الإطفاء تكافح حريق هيوز الذي خرج عن السيطرة بالقرب من كاستايك، وهي ضاحية تقع في سفوح وجبال شمال مقاطعة لوس أنجلوس.

وبدأ حريق هيوز قبل الساعة 11 صباحًا يوم الأربعاء بالقرب من بحيرة كاستايك، شمال حيث تعمل فرق الإطفاء على احتواء حرائق باليساديس وإيتون بشكل كامل والتي أحرقت أكثر من 40 ألف فدان وخلفت 28 قتيلاً منذ أن بدأت في 7 يناير.

ويخضع ما يقرب من 31 ألف ساكن في المنطقة لأوامر الإخلاء، في حين أن 23 ألفًا يخضعون لتحذيرات الإخلاء، وفقًا لعمدة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا.

واعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، أدت الحرائق التي أثرت على مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا إلى حرق أكثر من 9000 فدان وتم احتواؤها بنسبة 0٪، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون، الذي قال في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه لم يتم الإبلاغ عن أي تضرر أو تدمير لأي مباني.

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