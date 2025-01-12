16 قتيلا مع استمرار حرائق لوس أنجلوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم، وجاء في الوثيقة أنه عثر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليساديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.

واجتاحت 6 حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة شملت تدمير 10 آلاف مبنى.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يكفي لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

وألقت طائرات مياها ومواد إطفاء الحرائق على التلال شديدة الانحدار لوقف انتشار حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس مع تكثيف جهود مكافحة النيران على الأرض وسط تحذيرات من هبات رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، مما قد يزيد الأمور سوءا.

وعلى مدار الساعات الـ24 الماضية أتت الحرائق على مساحة ألف فدان أخرى، والتهمت المزيد من المنازل.

وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مما قد يؤدي إلى زيادة اشتعال النيران.

وقال تود هوبكنز، المسؤول في إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس السبت إنه على الرغم من احتواء 11% من الحرائق في حي باسيفيك باليساديس، فإن النيران أتت على أكثر من 22 ألف فدان.

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