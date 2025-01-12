الحرائق في لوس انجلوس...رياح سانتا آنا تنفخ فيها وانقطاع الكهرباء يتوسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة نيويورك بوست، أن مسؤولي الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس أعلنوا عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالحرائق، مشيرين إلى عودة رياح سانتا آنا الخطيرة إلى المنطقة.

حذر رئيس الإطفاء في لوس أنجلوس أنتوني مارون من أن انقطاع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، والذي سيتم تنفيذه قبل وصول رياح سانتا آنا القاتلة، أمر بالغ الأهمية لمنع اندلاع حرائق جديدة وسوف يساعد أيضا في إنقاذ الأرواح.

وأضاف: "نعم، سيكون هذا مثيرا، لكنه بالتأكيد أفضل من إشعال حريق آخر".

وبحسب التوقعات، اشتدت رياح سانتا آنا القوية والجافة مجددا منذ مساء أمس (السبت) بعد أن هدأت قليلا. انخفضت سرعة الرياح إلى 15 ميلاً في الساعة أمس ولكن من المتوقع أن تزيد إلى 50 ميلاً في الساعة.

ستؤدي رياح سانتا آنا الخطيرة، إلى جانب انخفاض الرطوبة والضباب الخفيف، إلى زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات في لوس أنجلوس وفينتورا. ومن المتوقع أيضًا أن تضرب الرياح الأقوى جنوب كاليفورنيا ليلة الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، وفقًا للتوقعات.

وزعم ستيف باول، رئيس شركة كاليفورنيا الإقليمية للكهرباء، أن أي انقطاعات مخطط لها للتيار الكهربائي لا علاقة لها بانقطاعات الكهرباء الحالية التي تؤثر على لوس أنجلوس. وذكرت التقارير أن نحو 50 ألف شخص أصبحوا بدون كهرباء في هذه المنطقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب التقارير فإن حرائق كاليفورنيا أدت حتى الآن إلى مقتل 16 شخصا على الأقل.

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